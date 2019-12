Harry Styles e la sua sessualità: "Quando sei a tuo agio diventa tutto più facile"

Il 13 dicembre è uscito Fine Line, nuovo album di Harry Styles, che ha fatto parlare anche perché nelle foto contenute nel booklet del disco, il cantante veste sia abiti da uomo sia da donna.

Harry ha adottato questi look fluidi anche per un servizio sul The Guardian, dove è stato intervistato. Parlando di come gli piace vestirsi, Styles ha dichiarato: "Quello che indossano le donne. Quello che indossano gli uomini. Per me non c'è neanche da chiederselo. Se vedo una maglietta carina e mi dicono: 'Ma è da donna'. Io penso: 'E quindi? Non mi fa passare la voglia di indossarla'. Nel momento in cui ti senti a tuo agio con te stesso, tutto diventa molto più facile."

Proprio in questa occasione, Harry ha spiegato che siamo in un'epoca in cui si può parlare di confini sfuocati, per la moda, la musica e anche la sessualità: "Come un momento di riflessione su se stessi e di accettazione di sé. Siamo in un'epoca molto libera, in cui la gente pensa: 'Perché no?'. E la cosa mi entusiasma. Non solo nei vestiti i confini sono più sfuocati, è qualcosa che interessa molti altri aspetti. La puoi relazionare alla musica e a come i generi sono meno distinti".

Ma il cantante non pensa che la motivazione di quello che sta facendo sia renderlo più interessante, ma semplicemente cool: "Sto spargendo pillole di ambiguità sessuale per cercare di essere più interessante? No. In termini di come mi voglio vestire, come sarà la copertina del disco, di solito lo decido in base a con chi voglio collaborare. Voglio che le cose siano in un certo modo. Ma non perché mi fanno sembrare gay, non perché mi fanno sembrare etero e non perché mi fanno sembrare bisessuale. Perché penso che siano cool. Per me è qualcosa di divertente. Non posso dire di averci pensato più di così".

Harry ha concluso spiegando che sa che molti potrebbero fargli domande personali, ma è pure sempre un lato di fare questo tipo di lavoro.