Emma Marrone, fotografata con Guido Milani, smentisce il flirt

La cantante Emma Marrone è stata paparazzata a Cortina in un momento di relax in compagnia del modello e influencer Guido Milani. I due, che lavorano nella stessa agenzia, si sono goduti un rilassante weekend sulla neve insieme ad altri amici.

A catturare la scena sono stati i fotografi del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Ma alla cantante la cosa non è sfuggita. Emma, allora, non ha perso tempo e ha preferito mettere subito in chiaro le cose, smentendo qualsiasi implicazione sentimentale.

«Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi» ha dichiarato. Poi, riferendosi alla differenza di età (di 14 anni) tra lei e il giovane modello, ha aggiunto scherzando: «Ora direte che sono una "milf". Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio...».

(Credits photo: Instagram/gossipetv_tv)