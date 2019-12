Taylor Swift è in studio: sta già registrando il nuovo album?

Già da diverso tempo girano diverse voci sul nuovo album di Taylor Swift, nonostante sia passato poco tempo dall'uscita di Lover, settima fatica discografica della cantante.

Ad alimentare le voci è una foto postata ieri da Taylor sul suo profilo Instagram, dove è in posa con Jack Antonoff, il suo produttore, e Laura Sisk. La cantante ha postato la foto perché stavano festeggiando insieme il suo 30esimo compleanno, dopo tanti anni di collaborazione.

Nella didascalia del post, la Swift ha scritto: "Sono andata in studio per una festa a sorpresa da parte di queste due persone. È strano pensare che l'anno scorso eravamo sempre noi tre qua a scrivere una canzone che si chiama Lover."

Il post ha animato le speranze dei fan di Taylor, anche se alcuni di loro hanno precisato che la cantante potrebbe trovarsi in studio per registrare i suoi album precedenti, dopo la faida con Scooter Braun. In verità, l'accordo stipulato prevede che Taylor potrà farlo a partire da novembre 2020.

Quindi, nuova musica in arrivo daTaylor?