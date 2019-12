Elettra Lamborghini si sposa: l'annuncio (con anello) sui social

È arrivato tramite social network l'annuncio dell'imminente matrimonio di Elettra Lamborghini. L'ereditiera, infatti, ha postato su Instagram la foto dell'anello ricevuto dal suo Afrojack, con una dedica tutta speciale. "Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. È la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato nella mia vita, e l'unico uomo che possa realmente chiamare UOMO". Inizia così il pensiero di Elettra dedicato al suo amore.

"Ogni giorno penso a quanto sia stata fortunata ad avere trovato qualcuno con un grande cuore come il suo e che ancora crede nella famiglia come me. La gente dice: quando è la persona giusta lo sentirai"... e io l'ho sentito fin dall'inizio. Sarà per tutta la vita". La coppia sta insieme dal 2018, anno in cui apparirono pubblicamente. E ora convoleranno a nozze molto presto.

