Morgan sulla partecipazione a Sanremo 2020: "La vita reale diventa scena sul palco"

Una delle coppie che parteciperà al Festival di Sanremo 2020 è quella formata da Morgan insieme a Bugo, che canterà il brano Sincero.

Il frontman dei Bluevertigo è stato al centro dell'attenzione dei media negli ultimi mesi per la questione sul sequestro della sua casa, da molti considerata una vera e propria "casa di un artista". In questi, però, Morgan ha deciso di parlare della sua futura partecipazione al Festival, spiegando come mai sarà insieme al cantautore Bugo.

Tramite un post sul suo profilo Facebook, che termina, invece, nel suo blog, ha scritto: "Perché ho scelto di fare #Sanremo2020 con BUGO? Bugo per me è il vero cantautore moderno. Questa almeno è la mia umile opinione di appassionato di musica e precisamente di canzone" ha spiegato Morgan, aggiungendo di differenziare molto la vita reale da quella che si vive sul palco: "Io mi chiamo Marco, così mi hanno chiamato i genitori ma i più mi conoscono come Morgan, che invece mi sono dato io. È il mio pseudonimo, cioè quel nome che trasforma la persona in personaggio, con quel nome inventato chiunque può tradurre il sogno in realtà perché la vita reale diventa scena sul palco, così quella che è una passione per qualcosa nel mio caso la musica diventa una professione, qualcosa di concreto."

Il cantante ha anche ammesso che considera Bugo uno dei migliori cantautori attuali e di apprezzarlo molto musicalmente e personalmente: "Mi piaceva perché bizzarro e sgangherato ma in un certo senso anche rigoroso e lucido, e questa sua ambivalenza di pazzoide ma con la testa sulle spalle, responsabile, faceva la sua riconoscibilità, un insieme di elementi contrastanti che me lo rendevano immediatamente intercettabile, e ancora oggi è così, perché lui è rimasto coerente, pur se evolvendosi spaziando tre generi di musica vari, dal folk all'elettronica, ma rimanendo sempre sé stesso, inconfondibile."

Pare, inoltre, che Bugo sia stata una delle persone molto vicine a Morgan durante lo tsunami mediatico dello scorso anno, cosa di cui Morgan è molto grato: "Comunque nella totalità di questa omertosa assenza di empatia che ho ricevuto dal mondo della canzone, tre sono stati quelli che hanno speso parole di stima nei miei confronti e uno di questi è Bugo, che ha scritto e parlato, che ha suonato le mie canzoni per ricordare, a chi se lo era dimenticato, chi ero io."

Come andrà l'avventura sanremese di Morgan e Bugo?

