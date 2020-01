Federico Rossi di Benji & Fede ha tradito Paola Di Benedetto? Ecco le parole della modella

La scorsa estate Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, e Paola Di Benedetto hanno messo la parola fine alla loro storia d'amore. Ci sono state poche informazioni in merito: la coppia, infatti, non si espose sulle motivazioni della separazione. All'epoca si vociferava che l'artista l'avesse tradita con Emma Muscat, ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

Tempo dopo i due hanno deciso di tornare insieme. Ora Paola, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, è tornata sull'argomento e avrebbe detto qualcosa che in molti hanno interpretato come una conferma del tradimento.

Discutendo con gli altri concorrenti del reality più seguito d'Italia, l'ex Madre Natura avrebbe dichiarato: "Non può capitare un momento di debolezza a qualcuno? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L'importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti". Questa frase per molti è una conferma.

Non ha tutti i torti la bella Paola. Una debolezza può capitare a tutti. La vera forza di un rapporto sta nel guardarsi dentro, ammettere gli sbagli, perdonare e andare avanti con più forza e consapevolezza di prima.

