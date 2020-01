Jennifer Lopez si sta per trasferire in Italia? "Sarebbe più facile fare un giro in bicicletta"

Sono tantissimi gli artisti che amano l'Italia e che vorrebbero vivere nel nostro Paese, l'ultima della lista è Jennifer Lopez.

La cantante non solo ha un grande successo nel mondo della musica, ma anche nel cinema: il suo ultimo ruolo, quello della stripper in Hustlers, non ha fatto altro che allargare ancora di più, se possibile, il suo successo.

J-Lo, però, non sempre ama essere perennemente sotto la luce dei riflettori e ogni tanto, ha ammesso, le piacerebbe vivere una vita più semplice e tranquilla. Intervistata da Vanity Fair, infatti, ha raccontato che cosa farebbe se non fosse una persona famosa e se potesse decidere che tipo di vita trascorrere.

"Mi piacerebbe vivere fuori dagli Stati Uniti, tipo in una piccola cittadina in Italia, o dall'altra parte del mondo, tipo a Bali. Vorrei vivere una vita dove è più facile organizzarsi, dove posso andarmi a fare un giro in bicicletta, comprare del pane e metterlo nel cestino, andare a casa e metterci sopra la marmellata, mangiarlo e dipingere, oppure sedermi su una sedia a dondolo con un bel panorama davanti, un olivo o una quercia e odorarli. Ho questo tipo di fantasie" ha dichiarato la cantante e attrice, che invece non ha parlato della mancata nomination agli Oscar di Hustlers.

Invece, J-Lo ha detto qualcosa sull'half time del Super Bowl, in cui sarà la protagonista insieme a Shakira: "Questo è un momento perfetto della mia vita, ma è anche un grande momento per le donne latine per conquistare il palco del più grande evento in America, considerando tutto quello che sta succedendo" ha dichiarato, spiegando di voler rappresentare tutte le donne: "Sono felice di poter essere un esempio per la mia comunità, di rappresentare le donne, di rappresentare tutto. Questo è un bel modo di avvicinare le persone. Se puoi unire le persone, facendole sentire amate, per me è una benedizione."

Vedremo mai Jennifer Lopez trasferirsi in Italia?

