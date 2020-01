Anna Tatangelo confessa su Instagram che è stata costretta a fare psicoterapia

Anna Tatangelo, cantante e compagna di Gigi D'Alessio, durante un confronto con i suoi follower sulle stories di Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan. Tra questi, qualcuno le ha chiesto se in passato avesse mai avuto bisogno di uno psicoterapeuta. La Tatangelo si è lasciata andare ad una confessione inedita: "Ho fatto un percorso anche io, se avete bisogno di tirar fuori delle cose è giusto che sia così, è giusto trovare qualcuno con cui parlare". Ha risposto così la bella cantante di Sora che ha fatto intendere che in passato ha affrontato un momento molto difficile della sua vita con delle sedute di psicoterapia.

Da tanti anni la Tatangelo convive con il cantautore Gigi D’Alessio, con cui ha avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010. Ma non sono mancati gli alti e bassi nella coppia che, dopo un periodo un po' burrascoso, è tornata più unita che mai. Molto seguita sui social, Anna condivide con i suoi follower molti momenti della sua quotidianità, pubblica anche, sul proprio profilo Instagram, degli scatti piuttosto sensuali che valorizzano tutta la sua bellezza.

Non ama però parlare della sua vita privata e dei suoi affetti. Una privacy a cui tiene molto e che vuole salvaguardare da sempre, come ha precisato in risposta ad un suo fan che le chiedeva come mai non pubblicasse mai foto della sua famiglia. La cantante ha raccontato che vuol tenere il suo privato lontano dai riflettori e dai social e vorrebbe che la sua scelta fosse rispettata e condivisa dai suoi fan che sono "parte integrante della sua vita". Una scelta necessaria per lei, per preservare la sua intimità familiare.

