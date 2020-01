Vasco Rossi: ecco la band che lo accompagnerà nel suo tour 2020

Questa estate, i principali festival musicali vedranno la presenza di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca sta preparando, infatti, il suo prossimo tour e inizia ad arrivare anche i primi dettagli. In un post sui social, Vasco ha annunciato la formazione della band che lo accompagnerà in giro per l'Italia. Insieme a lui i compagni di sempre.

Ci saranno quindi: Andrea Torresani e Claudio Golinelli al basso, Matt Laug alla batteria, Steff Burns e a Vince Pastano alle chitarre, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola alla tromba. Presente anche la polistrumentista Beatrice Antolini.

Come ha detto lo stesso Vasco qualche tempo fa, i live che lo vedranno impegnato questa estate saranno diversi da solito, pensati proprio per i festival rock. Sulla scaletta, invece, il cantante ha annunciato che ci saranno grandi classici e brani che non sono mai stati eseguiti in concerto.

