Dua Lipa balla la sua Don't Start Now in un gay bar con un fan

Dua Lipa è giovanissima ed è già diventata una star mondiale: 24 anni e già diverse hit famosissime nel suo repertorio.

L'ultima, in ordine di uscita, è Don't Start Now, il cui video ufficiale ha raggiunto già le 2 milioni di visualizzazioni su Youtube. La canzone piace tantissimo ai suoi fan, che Dua adora a sua volta, quindi l'episodio che vi stiamo per raccontare è davvero tenero.

La cantante si trovava in un locale, precisamente in un gay bar, dove un suo fan l'ha riconosciuta. Probabilmente, poi, anche il resto del bar l'ha riconosciuta, infatti Don't Start Now è stata messa a tutto volume. La reazione di Dua Lipa è stata incredibile e tenerissima: la 24enne ha preso per mano il fan e hanno iniziato a ballare scatenati.

Watch @DuaLipa dance with a fan to her latest hit “Don’t Start Now” in a gay club. pic.twitter.com/nrK11vx8Aw — Pop Crave (@PopCraveMusic) January 15, 2020

Insomma, la cantante si sta preparando per il suo Future Nostalgia Europe tour, che arriverà anche in Italia nel 2020... e Radio 105 è partner dell'evento!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!