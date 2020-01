Eminem ha pubblicato a sorpresa un nuovo album, Music to be murdered by: parla anche dell’attentato al concerto di Ariana Grande a Manchester

Eminem ci ha sempre sorpresi in ogni cosa che fa. E non poteva essere diversamente con il suo nuovo album, Music to be murdered by, uscito senza nessun preavviso nella notte tra il 16 e il 17 gennaio in tutte le piattaforme streaming.

Gli unici indizi rilasciati sulla possibilità di un nuovo lavoro discografico del rapper erano stati rilasciati dal produttore S1: “sta incidendo un sacco di dischi” aveva dichiarato, facendo intendere che, prima o poi, qualcosa sarebbe uscito. Anche 50 cent aveva ammesso di aver ascoltato della nuova musica del rapper.

Music to be murdered by contiene un sacco di collaborazioni, tra cui il compianto Juice WRLD, mancato poche settimane fa, ma anche Ed Sheeran, Joell Ortiz, Skylar Grey, Anderson .Paak, Young M.A. e tanti altri.

Ma questa non è l’unica sorpresa rilasciata da Eminem: è stato pubblicato anche il video di una delle canzoni del seguito di Kamikaze, Darkness. La canzone parla del problema del libero utilizzo delle armi da fuoco negli Stati Uniti, lanciando un appello: “Quando finirà questo? Quando importerà ad abbastanza persone. Fai sentire la tua voce e aiuta a cambiare le leggi sulle armi in America”.

Ovviamente, però, il nuovo album non poteva non causare qualche polemica: in una delle canzoni, Unacommodating, il rapper cita il tragico evento di Manchester, l’attentato al concerto di Ariana Grande in cui hanno perso la vita 22 persone, dicendo “But I'm contemplating yelling "Bombs away" on the game/ Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting”. (Sto meditando di urlare "Attenti alle bombe" sul giovo / come se stessi aspettando fuori da un concerto di Ariana Grande)

Come sottolineato da chi ha ascoltato la canzone, sotto le rime di Eminem si sente anche il rumore di una bomba che esplode: molti fan di Ariana Grande su Twitter si stanno lamentando di quella che definiscono una “mancanza di rispetto” nei confronti della loro beniamina.

Ecco la tracklist di Music to be murdered by di Eminem:

1. Premonition (Intro)

2. Unaccommodating (feat. Young M.A)

3. You Gon’ Learn (feat. Royce da 5’9″ & White Gold)

4. Alfred (interlude)

5. Those Kinda Nights (feat. Ed Sheeran)

6. In Too Deep

7. Godzilla (feat. Juice Wrld)

8. Darkness

9. Leaving Heaven (feat. Skylar Grey)

10. Yah Yah (feat. Royce da 5’9″, Black Thought, Q-Tip & Denaun)

11. Stepdad” (Intro)

12. Stepdad

13. Marsh

14. Never Love Again

15. Little Engine

16. Lock It Up (feat. Anderson Paak)

17. Farewell

18. No Regrets (feat. Don Toliver)

19. I Will (feat. Kxng Crooked, Royce da 5’9″ & Joell Ortiz)

20. Alfred (Outro)

