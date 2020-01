Taylor Swift avrebbe cercato di cacciare Justin Bieber da una palestra di Los Angeles

Che il rapporto tra Taylor Swift e Justin Bieber non sia esattamente pacifico lo sappiamo da un po' di tempo: lei ha avuto diversi problemi con Scooter Braun, che ha recentemente comprato la casa discografica produttrice dei vecchi album di Taylor, e Justin, invece, è un grande amico, nonché uno dei clienti più importanti dello stesso Braun. Bieber, inoltre, non ha mai nascosto di appoggiare l'amico nella "faida" con la cantante.

Ma le cose sembra che non si distenderanno per un po': pare, infatti, che Taylor abbia cercato di far cacciare Justin dalla palestra in cui si voleva allenare a Los Angeles.

Come raccontato da TMZ, la cantante avrebbe richiesto ad una palestra, la Dogpound Gym di West Hollywood, una sessione di allenamento totalmente privata, tramite un pagamento molto ingente. E invece, nonostante la somma pagata, quando Taylor sarebbe arrivata in palestra, non solo avrebbe trovato altri clienti, ma tra questi ci sarebbe stato anche l'ex amico Justin Bieber.

Pare che, in seguito, lo staff della Swift abbia chiesto a quello di Bieber di lasciare la palestra, ma Justin e il suo team avrebbe prontamente rifiutato, andandosene solamente dopo aver finito l'allenamento.

Una volta terminato il workout, Bieber avrebbe lasciato la palestra, senza però sapere che chi gli aveva chiesto di andarsene in anticipo, sarebbe stata proprio Taylor Swift. Ovviamente, dopo che Justin se ne sarebbe andato, la palestra avrebbe invitato anche gli altri presenti a lasciare l'edificio.

La palestra, successivamente, avrebbe spiegato di non aver "niente di personale" nei confronti né di Taylor né di Justin. Come andrà a finire?

