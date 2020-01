Taylor Swift parla del tumore al cervello della madre: "Il momento più difficile per la mia famiglia"

Taylor Swift promuoverà il suo ultimo album, Lover, con un tour diverso da quelli a cui sono abituati i suoi fan. Invece di girare per il mondo nove mesi, la cantante si limiterà solo ad alcuni festival negli Stati Uniti e in Europa, e la motivazione è da ricercare nei problemi di salute della madre, Andrea.

La cantante, intervistata da Variety, ha spiegato la situazione delicata in cui si è trovata la sua famiglia. Mentre Andrea stava facendo un ciclo di chemioterapia per un tumore diagnosticatole anni fa, le è stato trovato un cancro al cervello: "I sintomi di una persona che ha un tumore al cervello sono completamente diversi da quelli che avevamo vissuto prima. È stato un momento veramente difficile per la mia famiglia."

In verità, Taylor ha anche raccontato che la scelta di suonare solamente ai festival non le pesa, in quanto era un elemento che le mancava: "Volevo esibirmi in luoghi dove non ero mai stata e fare cose che non avevo mai fatto, come andare a Glastonbury. Non suono ai festival dagli inizi della mia carriera. Sono divertenti e uniscono le persone."

"Volevo anche continuare ad esibirmi per quanto mi sia possibile, considerando quello che sta succedendo nella mia famiglia" ha continuato, parlando della madre, che la accompagna spesso durante le occasioni ufficiali: "Non sappiamo che cosa succederà. Non sappiamo che terapie seguirà, quindi era la decisione giusta da prendere in quel momento."

Per ora, dunque, niente tour mondiale per Taylor, che preferisce restare vicina a sua madre e alla sua famiglia!

