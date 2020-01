Taylor Swift ammette di aver sofferto di disturbi alimentari

Taylor Swift è una delle artiste donne più popolari del momento. Nominata "artista del decennio", la cantante ha annunciato che la sua vita sarà raccontata in un documentario intitolato "Miss Americana", come una delle sue canzoni nell'ultimo album, Lover.

Il 23 gennaio, il documentario è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival, un festival che si tiene nello Utah, Stati Uniti, e dove vengono spesso proiettati in anteprima diversi film. Nella prima proiezione di Miss Americana, che racconta gli anni di carriera della cantante, sono stati svelati anche alcuni dettagli di cui Taylor non aveva mai parlato.

In una parte del film, infatti, si vedono alcune persone che commentano l'aspetto esteriore di Taylor, accusandola di eccessiva magrezza: "Taylor è troppo magra, mi dà fastidio."

Ma è la parte successiva che ha sconvolto i fan della Swift. La stessa cantante ha confessato di aver sofferto per anni di disturbi alimentari, poiché si vedeva troppo grassa. "Non era bello per me vedere le immagini di me stessa ogni giorno. È successo solo poche volte, e non ne vado orgogliosa" racconta Taylor nel documentario: "Ci sono state volte in cui vedevo di avere una pancia troppo grossa, e mi dicevano che sembravo incinta. Questo mi dava fastidio, e volevo “morire di fame”, così ho smesso di mangiare."

Taylor ha spiegato di aver superato quel problema e di infastidirsi parlandone, ma di doverlo fare: "Non avrei mai voluto parlarne, e mi da fastidio parlarne ora. Ma raccontando tutto quello che facevo e che faccio nella mia vita, allora prende senso rivelarlo."

