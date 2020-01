Bella di Jovanotti compie 23 anni: usciva il 30 gennaio 1997

Bella di Jovanotti è sicuramente una di quelle che canzoni che sappiamo tutti a memoria... e oggi proprio questo brano compie ben 23 anni!

Bella, infatti, usciva il 30 gennaio 1997, come primo estratto dell'album Lorenzo 1997 - L'albero. Quest'ultimo è il settimo album in studio di Lorenzo Cherubini. La canzone, praticamente una delle più popolari del cantante, fa parte dell'album che, alla fine degli anni Novanta, ha visto una sorta di svolta musicale in Jovanotti: dall'aggiunta sempre più di elementi di musica world ed etnica, fino a un profondo approfondimento dei testi delle sue canzoni.

Comunque, il brano, che compie 23 anni, è corredato di un video girato a Buenos Aires, in Argentina, dove possiamo vedere un elegantissimo Jovanotti che, zaino in spalla, passeggia per la città e aiuta tutte le persone che trova in difficoltà: da una ragazza a cui cadono dei fiori, fino a un bambino che ha un problema con il suo giocattolo.

Inoltre, proprio Bella ha fatto parte della colonna sonora di Fuochi d'artificio, film di Leonardo Pieraccioni uscito nello stesso anno.

Tornando agli anni più recenti, Jovanotti ha dedicato proprio questa canzone a Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto 2019: proprio quel giorno, il cantante era in concerto a Policoro, e ha deciso di omaggiare la Iena con Bella, salutandola così.

