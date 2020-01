Fedez fa uno scherzo a Chiara Ferragni e la fa piangere

I Ferragnez sono soliti condividere i loro momenti insieme sui social e sono entrambi molto autoironici, ma questa volta Fedez ha organizzato uno scherzo che ha fatto davvero spaventare la moglie.

Il rapper ha postato su Instagram il video dello scherzo, dove ha scritto: "Questa volta non l'ha presa bene" e già dall'anteprima del video, possiamo vedere che Chiara era visibilmente preoccupata e spaventata dalla situazione.

Ma che scherzo ha fatto Fedez? Il rapper si è infilato in bocca un rigatone crudo, per poi chiamare Chiara Ferragni urlando: "Amore, vieni! Mi sono fatto male al naso!" L'influencer è subito accorsa a controllare cosa fosse successo e ha trovato il marito piegato in due "dal dolore".

Ma lo scherzo era solo iniziato: Fedez, poi, ha morso il pezzo di pasta cruda, simulando il rumore di un osso rotto. La reazione di Chiara non si è fatta attendere, la Ferragni ha urlato e immediatamente si è avvicinata al cantante per capire la situazione, terrorizzata.

Poco dopo, Fedez ha sputato la pasta, svelando lo scherzo. E Chiara non ha apprezzato, scoppiando a piangere: "Ma sei scemo! Mi viene da piangere."

La Ferragni, ovviamente, ha commentato il post del marito contenente lo scherzo: "Sei un pezzo di m***a, continuo a sentire quel rumore maledetto."

Non l'ha presa benissimo

Chiara perdonerà Fedez?

