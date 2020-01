Bella Thorne e Benjamin Mascolo: fiori d’arancio in arrivo?

Bella Thorne e Benjamin Mascolo del duo Benji & Fede ormai stanno insieme da diverso tempo e sembrano molto felici, almeno a giudicare dalle foto che pubblicano sui social. La coppia è talmente affiatata che pare ci sia aria di matrimonio.

A scatenare le fantasie romantiche dei fan è stata proprio Bella Thorne: l’attrice ha pubblicato una foto in cui lei non si vede, se non per parte delle sue gambe, ma in compenso c’è il suo Benjamin che sorride verso l’obiettivo. I due si trovavano su una barca a Venezia, come ha scritto lei stessa nel post: “Grande annuncio in arrivo – ha scritto – sono così felice”. Ma l’elemento che ha acceso le fantasie dei follower è stata la presenza delle emoticon a forma di anelli, che hanno fatto subito pensare a un fidanzamento ufficiale, preludio del matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram big announcement coming soon. I’m so happy Boats in Venice ❤️❤️❤️ Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 30 Gen 2020 alle ore 12:30 PST

Di recente, del resto, lo stesso Benji aveva ammesso che non gli sarebbe dispiaciuto coronare la sua storia d’amore con Bella con il matrimonio. Tra i commenti dei fan, tra l’altro, spicca quello di Federico Rossi, il partner musicale di Benji: è stato lui il primo a chiedere conferma del presunto matrimonio e ciò vuol dire che al momento la coppia non lo ha ancora detto nemmeno alle persone più vicine. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale.

