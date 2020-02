Elodie parla della storia con Marracash: "Lui mi capisce veramente"

Elodie e Marracash si sono conosciuti grazie alla loro collaborazione nel singolo "Margarita", una delle hit dell'estate 2019. La cantante è stata anche una delle protagoniste di Sanremo 2020 dove, con la sua "Andromeda", scritta da Mahmood e Dardust, si è classificata settima.

Elodie è stata ospite di Daria Bignardi a L'Assedio e ha parlato della sua relazione con il rapper. Qualche mese fa era stato ospite lo stesso Marracash, che aveva sottolineato come sia lui sia Elodie arrivavano dalle case popolari di due città diverse. La cantante ha commentato: "Bisogna conviverci e tirare fuori il meglio, è quello che certe volte è difficile. E la cosa bella dell’incontro con Fabio è proprio quello. È come se fosse la prima volta che riesco a confrontarmi con un uomo che mi capisce veramente. Non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo, lui mi capisce."

In "This is Elodie", terzo album appena uscito della cantante, si possono trovare "Andromeda" e "Margarita", ma anche altri featuring, con Gemitaiz, Ghemon, Levante, The Kolors e Fabri Fibra. Anche Marracash ha pubblicato da non molti mesi il suo ultimo disco, "Persona", a cui segue un tour che terminerà all'Arena di Verona.

Vi piacciono come coppia Elodie e Marracash?