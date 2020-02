Ghali è innamorato: "Mariacarla mi amerebbe anche se la mia carriera finisse domani"

Manca davvero pochissimo all'uscita di "DNA", il nuovo album di Ghali. L'ultima fatica discografica del rapper uscirà il 20 febbraio 2020 e dopo le anticipazioni dei singoli "Boogieman" con Salmo e "Good Times", presentato in anteprima a Sanremo 2020, i fan non vedono l'ora di ascoltare la sua nuova musica.

Ghali si è raccontato al Corriere della sera e ha parlato molto di amore: "Nel mio nuovo disco c’è per la prima volta una canzone d’amore scritta per una donna che non sia mia madre: per me amare è importantissimo" e la donna di cui parla il rapper è Mariacarla Boscono, modella 39enne che abbiamo già visto insieme a Ghali.

Ma Ghali è anche molto legato alla madre: "Io e mia mamma abbiamo dormito nella stessa stanza, uno di fianco all’altra, fino allo scorso anno. Solo da quando ho comperato la casa abbiamo due stanze diverse: ma non c’era disagio in quella situazione, anzi, era molto intima" ha raccontato il rapper, parlando della sua infanzia trascorsa nell'hinterland milanese: "Eravamo due compagni di stanza felici, non ci disturbavamo se rientravamo tardi o uscivamo presto, siamo persone che non si lamentano per i rumori, per la musica o la televisione accesa."

La mamma di Ghali è sempre stata presente nella sua vita, anche se lui andava male a scuola: "Ce n’erano parecchie, era severa, ma nonostante questo non riuscivo ad andare bene a scuola: di questo soffriva molto. Mi dava anche qualche schiaffo in presenza degli insegnanti. Tutte le volte finiva così e io pensavo: ma perché questi qui non trovano un modo meno duro per parlare di me, lo sanno che mamma ci sta male. Davvero, non capivo" e ha spiegato che avrebbe voluto degli insegnanti che si dedicassero ad ogni studente: "Sognavo una scuola diversa, in cui gli insegnanti non impartivano le stesse nozioni a tutti: desideravo che scolpissero su ogni alunno una lezione su misura. Oggi se passo un paio di giorni con il mio nipotino so esattamente cosa può attrarlo e motivarlo: mancava l’ascolto."

Insomma, Ghali, adesso, è davvero felice: "Ho i miei soldi, una squadra che lavora per me, mamma al mio fianco, una casa mia, una grandissima f**a che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce. Cosa potrebbe togliermi dire la mia... io manco mi aspettavo di comperarmi una casa."

Vi ricordiamo che Ghali sarà in concerto l'8, il 9 e il 10 maggio al Fabrique di Milano: Radio 105 è radio ufficiale dell'evento!

