Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Valentina Bilbao: "Sconcertato dalla piattezza del gossip"

Nessun nuovo amore per Eros Ramazzotti.

Il cantante era stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia, a Miami, di una pittrice venezuelana, Valentina Bilbao. Il gossip era partito immediatamente e in molti si chiedevano se la ragazza fosse la nuova fidanzata di Eros, che si è da poco separato da Marica Pellegrinelli.

Sulla rivista si ipotizzava che fosse stata Valentina ad avvicinarsi ad Eros per complimentarsi per la sua musica e che da lì fosse nato qualcosa. Per Eros, invece, la Bilbao è solo un'amica.

Ramazzotti, infatti, ha deciso di smentire il gossip, dicendosi sconcertato per la piattezza dell'era in cui viviamo. Lo ha fatto tramite un post Instagram, dove scrive: "Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sará il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti."

