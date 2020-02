Bugo parla della squalifica a Sanremo 2020: "Morgan deve fare pace con se stesso, non con me"

Anche Bugo è riuscito a dire la sua sulla lite con Morgan, che è costata ad entrambi la squalifica da Sanremo 2020. La storia, ormai, la conoscono tutti: Morgan ha accusato Bugo e il suo team di aver cercato di cacciarlo, loro, invece, continuano ad affermare che Morgan volesse dei soldi. Alla fine, Morgan ha cambiato il testo del brano "Sincero", attaccando il compagno di gara, che ha abbandonato il palco dell'Ariston, facendo squalificare la coppia.

Bugo, ospite di Daria Bignardi, ha commentato l'accaduto, ammettendo che molti si sono stupiti per la sua azione, in quanto lui ci teneva molto ad essere uno dei cantanti in gara a Sanremo 2020: "In effetti entrare nel meccanismo sanremese a 46 anni non è scontato. Scegliere un personaggio come me, sconosciuto alla massa, e Morgan, conosciuto per le sue storie non è facile. Bisogna dar merito ad Amadeus. Voglio precisare che Morgan mi sembrava perfetto per la canzone. Quando l’abbiamo provata gli ho detto che volevo proporla a Sanremo. E quando Amadeus ci ha dato la conferma che eravamo dentro ero felicissimo."

Il cantante, poi, ha spiegato come si è sentito quando si è reso conto di quello che stava succedendo durante la sua esibizione, nella serata di venerdì: "In quel momento non ho pensato molto. Mi son fatto trasportare da me stesso. Ho capito subito che qualcosa non andava, dal primo verso. Ho aspettato un attimo, mi sono avvicinato a Morgan, ho preso il primo foglio e l’ho buttato. Non ho pensato 'vado via'. Sono uscito e basta. Con Morgan è uscita la mia personalità. Con Morgan è venuto fuori Cristian."

"È come un film. Rivedendolo non sembra neanche di averlo vissuto" ha continuato poi Bugo, ammettendo di non essere così sicuro di riuscire a fare pace con Morgan: "Morgan lo conosco da 17 anni, con gli amici si può litigare. Ma arrivare a questo livello… io non ce l’ho con lui, ma credo che lui dovrebbe fare pace con se stesso, non con me. Conosco come lavora, immaginavo potesse succedere qualcosa, ma non così. Possono esserci screzi forti, ma questo no. Sfregiare il volto artistico di una persona è un atto che un altro artista non dovrebbe fare, è una cosa brutta."