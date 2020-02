Vasco Rossi con Ultimo insieme a Hollywood: qualcosa bolle in pentola?

Vasco Rossi e Ultimo insieme sulle colline di Hollywood? Stanno forse girando un film? Collaborando per una nuova canzone? No, niente di tutto questo: le due star italiane si sono incontrati per caso. Solo una coincidenza, quindi. I due hanno condiviso una foto su Instagram mentre sorridono e si abbracciano, e i fan sono letteralmente impazziti, pensando che tra i due ci fosse qualche progetto canoro.

"Decisamente... sentiamo due temperature diverse", scrive il rocker di Zocca nella didascalia. Questo perché i due sono vestiti in maniera completamente diversa. Ultimo è in canottiera, mentre Vasco con giacca a vento e cappello. Il cantante romano, invece, ringrazia Vasco per la foto e nel commento allo scatto dice: "Grazie Vasco Rossi".

