Spice Girls: Mel C ha sofferto di depressione e disturbi alimentari per colpa di Victoria Beckham?

Mel C, ex membro delle Spice Girls, ha sempre raccontato di aver sofferto, in passato, di depressione e disturbi alimentari, ma pare proprio che la causa dell'inizio di questi problemi fu una rissa, avvenuta nel 1996, poco prima del lancio delle Spice Girls, con Victoria Beckham, all'epoca ancora Victoria Adams.

Come riportato da Sky, Mel C aveva rilasciato delle dichiarazioni a BBC Radio, in cui raccontava di sentirsi ancora "ferita e imbarazzata" per la lite con l'amica e collega. E proprio questo avvenimento avrebbe fatto sì che Mel diventasse davvero dura nei confronti di se stessa.

Pare che tutto abbia avuto inizio durante una serata che le cinque ragazze stavano passando insieme. Tra un drink e l'altro, Mel C e Victoria avrebbero iniziato a litigare, finché la prima avrebbe detto all'attuale signora Beckham "di sparire". Le ragazze pare avessero preso le parti di Victoria, dicendole che se non avesse immediatamente cambiato atteggiamento, la avrebbero obbligata ad abbandonare le Spice Girls.

E proprio Mel C crederebbe che i suoi problemi con depressione e disturbi alimentari siano iniziati con questa lite: la cantante avrebbe iniziato a vietarsi di riposarsi, temendo di essere cacciata dalle Spice Girls. Proprio cercando di evitare di non essere al livello delle compagne, Mel C ha iniziato a combattere con depressione, anoressia e bulimia, fino a quando, però, le fu diagnosticato il primo di questo problemi. La cantante ha ammesso di essere sentita sollevata da ciò, in quanto poteva finalmente essere aiutata.

Infine, Mel C è riuscita a tornare ad essere felice nel 2009, dopo la nascita della figlia Scarlett.

