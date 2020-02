“Sono la ex del nuovo fidanzato di Lady Gaga”, il racconto di una redattrice del New York Times

Come reagireste se scopriste che il vostro ex fidanzato ha iniziato una relazione con una delle pop star più famose al mondo? Probabilmente sarebbe un duro colpo per tutti. Eppure c’è chi sta vivendo un’esperienza simile ed è riuscita a trarne un importante insegnamento: stiamo parlando di Lindsay Crouse, una redattrice del New York Times che ha scoperto di essere l’ex fidanzata del nuovo compagno di Lady Gaga.

Com’è noto ormai da qualche settimana, la popstar, dopo la fine della love story con Christian Carino a un passo dalle nozze e dopo il presunto (ma mai confermato) flirt con Bradley Cooper, sembra finalmente aver ritrovato la felicità accanto all’imprenditore Michael Polansky. «Oggi ho scritto un articolo su quanto la vita possa essere strana, soprattutto su Instagram», ha scritto Lindsay sul suo profilo, pubblicando l’articolo che ha scritto sul New York Times proprio per raccontare questa vicenda.

Visualizza questo post su Instagram I wrote a piece today about how weird life can be—especially on Instagram. Un post condiviso da lindsaycrouse (@lindsaycrouse) in data: 27 Feb 2020 alle ore 4:54 PST

La giornalista ha scoperto che il suo ex si è fidanzato con Lady Gaga proprio attraverso Instagram, dove, su segnalazione di alcuni amici che l’avevano riconosciuto, ha potuto vedere le prime foto di Michael insieme alla popstar. «Ho così scoperto di essere l’ex del nuovo fidanzato di Lady Gaga e questo mi ha insegnato qualcosa – ha scritto Lindsay nel suo articolo - Lady Gaga è fantastica. Confrontarsi con lei è incredibilmente motivazionale e vi consiglio di provarlo, a prescindere dalla relazione che avete con chi sta uscendo con lei».

Insomma, sembra che Lindsay tutto sommato l’abbia presa bene: da questa situazione ha cercato di trarre un incoraggiamento per migliorare sé stessa e soprattutto per osare di più, ad esempio concedendosi un abito nuovo per una serata importante, anziché usare sempre il solito. «Perché dovrei accettare meno di Lady Gaga? – scrive ancora nell’articolo - Il fatto è che Lady Gaga sta vivendo la vita ambiziosa che tutte dovremmo abbracciare [...] Se lei può fare quello che vuole perché non dovrei anche io? Perché non fare in modo che essere ‘esattamente chi sono’ significhi cercare la versione migliore di me?». Chissà, magari il messaggio di Lindsay potrà a sua volta essere di ispirazione per tante altre donne.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!