Emma Marrone torna a parlare della storia con Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti dieci anni fa ad Amici e il loro fidanzamento è durato circa due anni. Quando si lasciarono, i due preferirono non raccontare ai media le motivazioni della fine della loro storia, nonostante i gossip parlassero di un probabile tradimento del ballerino con Belen Rodriguez, diventata poi madre di suo figlio.

Qualche anno fa, poi, Stefano raccontò a Di Più Tv che non fu Belen la causa della loro rottura, ma che si sono lasciati per incompatibilità su diversi argomenti riguardanti la loro vita insieme.

Oggi, Emma torna a parlare proprio di quella relazione. Intervistata da Chi, la cantante ha raccontato: "Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro", spiegando poi che la crisi tra loro è arrivata tutta ad un tratto: "All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente."

Le versioni, dunque, sembrano non combaciare. Chi ha ragione?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!