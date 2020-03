Coronavirus, Ermal Meta canta un inedito in diretta social e lancia un messaggio di speranza

Anche Ermal Meta ha voluto lanciare un messaggio di speranza di fronte all’emergenza Coronavirus che sta spaventando tutti. A differenza dei tanti che nel weekend hanno assaltato la stazione di Milano per tornare dai parenti al Sud, il cantante ha scelto coscienziosamente di rimanere nella sua casa nel capoluogo lombardo.

È proprio da casa sua che Ermal ha deciso di condividere con i suoi fan una nuova canzone dal titolo “Finirà bene”. Si tratta di un pezzo inedito del quale al momento non è prevista la pubblicazione: «Questa pioggia unisce le tue lacrime alle mie, so che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare, sai che soli al mondo è impossibile restare – si legge nel testo della canzone – […] pensa a quante volte ci facciamo anche del male ma non ti preoccupare, finirà bene, finirà bene…».

Ermal Meta ha cantato questo pezzo in diretta su Instagram e ha fatto emozionare tutti i suoi fan, che in seguito hanno ripubblicato il video per condividere questo bellissimo messaggio di speranza. Alla fine l’artista ha invitato tutti a rispettare le disposizioni del Governo e a rimanere a casa per cercare di contenere la diffusione del virus.

