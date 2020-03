Elettra Lamborghini senza censure su Instagram svela quanti ragazzi ha avuto

L'emergenza Coronavirus ci tiene tutti in casa e molti vip ne approfittano per chiacchierare con i propri fan attraverso i social. Tra questi c'è Elettra Lamborghini, la popstar diventata famosa nel mondo con il singolo Pem Pem che su Instagram gode di grandissima notorietà.

Sul social, dove conta più di 5,4 milioni di follower, la rampolla di casa Lamborghini ha lanciato una sessione di domande e risposte... senza censure!

Elettra infatti ha postato, tra le tante, una Storia in cui risponde alla domanda "quanti fidanzati hai avuto?", dichiarando di averne avuti pochissimi e aggiunge "e tra l'altro alla metà non gliel'ho mai data". Nella didascalia del video, in cui appare accanto al suo Afrojack, Elettra scrive che le sue storie duravano solo qualche mese e poi li mollava... "perché non la meritavano".

A proposito di Afrojack (deejay olandese di fama mondiale), sempre nelle storie Elettra ha rivelato ai fan che sta approfittando di questi giorni di quarantena per organizzare il loro matrimonio. Ha svelato che si sposerà in abito bianco e che le nozze saranno riservatissime e ci saranno pochi invitati (perché entrambi sono abbastanza riservati). Sicuramente ci saranno dei paparazzi, ma la coppia non ha ancora deciso se concederà l'evento in esclusiva a qualche programma.

(Credits photo: Instagram/elettramiuralamborghini)

