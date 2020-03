Napoli, flashmob dai balconi in ricordo di Pino Daniele: oggi sarebbe il suo compleanno

Oggi, 19 marzo 2020, sarebbe il compleanno di Pino Daniele. Il cantante compierebbe 65 anni e la sua Napoli ha deciso di lanciare un flashmob sonoro dai balconi, proprio per ricordare Pino, scomparso il 5 gennaio 2015.

La proposta arriva da alcuni fan del cantante, che hanno dichiarato a La Repubblica: "Ogni anno, con l’avvicinarsi di questo giorno, vado avanti al portone della casa in cui è nato, infilo le cuffiette e faccio partire una sua canzone. La ascolto e me ne vado. Quest’anno per cause di forza maggiore non potrò compiere questo mio pellegrinaggio laico. In questo periodo di canzoni sui balconi, allora, la mia proposta è di mettere tutti una canzone di Pino Daniele giovedì 19 alle 10. Sarebbe un modo per sentirci un po’ più vicini e per ricordare chi con le sue canzoni ha contribuito a costruire quel senso di appartenenza alla comunità di cui oggi c’è veramente bisogno."

Inoltre, oggi, a partire dalle 21 si sarebbe tenuto "Je sto vicino a te", un omaggio a Pino. Ovviamente, l'evento è rimandato a data da destinarsi, ma allora, gli organizzatori hanno "modificato" l'omaggio, trasformandolo in flashmob: al Palapartenope, dalle 21, verrà fatta partire la selezione musicale del cantante. Tutto il Paese è invitato a partecipare, con video e foto sui social, con l'hashtag ufficiale #Jestovicinoate.



