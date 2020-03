Coronavirus, il messaggio di Jovanotti: “Non facciamoci sopraffare dalla paura, il virus verrà sconfitto”

In questi giorni in cui tutti noi siamo costretti a restare in casa per cercare di arginare la pandemia causata dal Coronavirus, è facile farsi prendere dallo sconforto e dal timore che questa situazione continuerà per chissà quanto altro tempo ancora. Sono tante le star che stanno cercando di dare supporto ai fan con messaggi di speranza e di incoraggiamento ad affrontare ciò che stiamo vivendo con forza e con responsabilità.

Tra questi c’è anche Jovanotti che, con un lungo messaggio su Instagram, invita tutti ad avere fiducia: “Questo è il momento di non farci sopraffare dallo sconforto e dalla paura, se ognuno fa la sua parte con rigore e disciplina il virus verrà sconfitto e gradualmente ne usciremo e le cose riprenderanno – ha scritto l’artista - Il lavoro, la vita, l’economia, lo sport, i viaggi, lo studio, la musica torneranno a scorrere e avremo anche imparato delle cose nuove che ci saranno utili in futuro. Sosteniamo il lavoro di chi sta in prima linea in tutti i modi possibili ma soprattutto stando isolati, isolatissimi, ma non “soli” – ha sottolineato - Possiamo sempre comunicare, scambiarci informazioni ed emozioni. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, oggi la corsa contro il tempo in questo passaggio non ci permette neanche il tempo del lutto e del silenzio ma dobbiamo guardare avanti anche per onorare la loro vita. Avanti con coraggio forza ragazzi! Grazie a tutte persone al lavoro in prima linea. Forza e coraggio, ce la faremo, più siamo determinati e prima ne usciremo”.

