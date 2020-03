Ed Sheeran chiude il suo pub ma continua a pagare i dipendenti

A novembre scorso, Ed Sheeran ha aperto un pub ristorante a Notting Hill (Londra), il Bertie Blossoms. Ora, come tutti i locali, anche quello del cantante è chiuso a causa del Covid-19, che non sta risparmiando proprio nessuno. L'artista, però, ha fatto sapere che continuerà a pagare gli stipendi ai suoi dipendenti, senza decurtazione alcuna.

Con l'obbligo di restare a casa, i locali si trovano in grave difficoltà e le conseguenze per chi ci lavora potrebbero essere tragiche. È per questo motivo che il gesto di Ed è bellissimo. Ecco quello che è stato dichiarato da alcuni tabloid inglesi: "Ed ha detto a tutti di non preoccuparsi, che si occuperà lui di pagare e che ci rivedremo tutti insieme una volta che il mondo sarà tornato alla normalità. I manager controlleranno il locale ogni tanto, per vedere che tutto sia a posto".

Inoltre hanno aggiunto: "Ha anche incoraggiato lo staff a trovare un nuovo lavoro in questo periodo o a offrirsi come volontari per aiutare durante l'emergenza". Ovviamente, l'artista fa parte di quelle persone che possono permettersi di pagare gli stipendi anche senza guadagni, ma nonostante ciò il suo gesto è da lodare.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!