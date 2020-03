Baby K confessa: "La cattiveria sui social mi fa male"

Da poco è uscito il suo nuovo singolo, Buenos Aires, e Baby K si è raccontata, svelando di avere un rapporto complicato con i social network.

Intervistata da Grazia, la cantante ha ammesso di soffrire molto se riceve delle critiche sui social: "La cattiveria in generale mi fa male, soprattutto sui social. Non si riesce a esprimere un concetto, o un’opinione, senza essere radicali o critici. Ma chi ha un seguito non può dare il cattivo esempio, soprattutto gli artisti."

Parlando, invece, di Buenos Aires, il suo nuovo singolo, Baby K ha spiegato che sentiva il bisogno di nuopve sonorità: "Sentivo che era importante cambiare un po’ i toni. È giusto che il pubblico conosca lati inediti di me" e ha aggiunto: "Sono alla mano e autoironica. Amo scherzare. Non mi prendo così sul serio come può sembrare dai video. Sul lavoro sono molto autocritica, ci tengo a fare bene le cose e in modo corretto, senza mai sfruttare pettegolezzi e cattiverie per farmi notare.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!