Lady Gaga si sposa con il fidanzato Michael Polansky?

Lady Gaga si sta per sposare con Michael Polansky? Pare proprio di sì!

Ad ammettere di aver iniziato a pensare al matrimonio è stata la stessa cantante che, intervistata da InStyle, ha spiegato che le nozze con il fidanzato siano uno dei suoi prossimi progetti futuri: "Sicuramente voglio sposarmi!"

Stefani Germanotta, però, desidera anche una famiglia: "Mi entusiasma l’idea di avere dei bambini. Non vedo l’ora di diventare mamma. Non è incredibile quello che siamo in grado di fare? Avere un essere umano dentro di noi e farlo crescere. Quando nasce poi è compito nostro tenerlo in vita."

Ma Gaga non ha solo intenzione di convolare a nozze e diventare madre: la cantante, infatti, vuole anche continuare a lavorare con la sua Born This Way Foundation: "Voglio dedicarmi di più alla filantropia. Voglio finanziare più progetti di ricerca sulla fibromialgia, sulla neuropatia e sui dolori cronici, mettendo insieme un team di medici. Ho molti sogni ancora da realizzare e molte speranze. Non so cosa riuscirò a portare a termine, ma so che lo farò con le persone che amo."

Insomma, le cose sembrano andare a gonfie vele nella vita di Lady Gaga, nonostante abbia dovuto rimandare l'uscita del suo sesto album, Chromatica.

