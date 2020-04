Anche il papà di Rihanna è positivo al Covid-19

Anche il papà di Rihanna è risultato positivo al Covid-19.

A raccontarlo è proprio Ronald Fenty, che ha parlato con The Sun. L'uomo ha raccontato di aver passato quattordici giorni al Paragon Isolation Center alle Barbados, dove vive. Ma la figlia Rihanna si è sempre tenuta in contatto con il centro, per avere notizie del padre.

Ronald ha raccontato di aver passato dei momenti difficili: "Pensavo di morire onestamente. Devo dire che ti voglio davvero bene, Robyn. Ha fatto tanto per e apprezzo ogni singola cosa" e poi ha spiegato che la popstar ha anche mandato un respiratore alle Barbados. Ma oltre a quello per il padre, la cantante ha acquistato respiratori per il valore di 700mila dollari per il suo paese natale, come annunciato da Mia Mottley, primo ministro delle Barbados.

Ronald ha anche fatto un appello a tutti gli abitanti di Barbados: "Vorrei che restaste tutti a casa. Questa è una situazione seria, più serie di quello che si crede. Per favore, restate a casa."

