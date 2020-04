Billie Eilish contro il body shaming: "Non posso vincere contro chi mi dà della pu****a"

Billie Eilish aveva già parlato del body shaming che è sta subendo a causa di diversi commenti scritti sotto le sue foto. E la cantante è tornata parlare di questi brutti episodi.

Intervistata da Dazed, la diciottenne ha parlato di come si sente quando riceve questo tipo di critiche: "Non posso vincere" ha dichiarato, raccontando che nonostante avesse aperto il suo tour mondiale lanciando un forte messaggio contro il body shaming aveva letto dei commenti davvero brutti: "Era in tendenza e c'erano commenti tipo 'Ha appena compiuto 18 anni ed è già una p** ana'."

La cantante ha spiegato che la sua scelta di look oversize per non ostentare la sua femminilità era definita dal rapporto di insicurezza che aveva con il suo corpo: "L'unica ragione per cui indossavo abiti oversize era perché odiavo il mio corpo. C'è stato un momento l'anno scorso in cui quando ero nuda non riconoscevo il mio corpo perché non lo guardavo da un po'. A volte lo guardavo e mi chiedevo a chi appartenesse. Non è che ora mi piaccia, ma è un po' più ok per me."

Ma, ora, Billie si sente più sicura e ha anche condiviso sui social un video di una vacanza e tra le immagini si vede anche la cantante in bikini. E gli hater hanno attaccato proprio queste foto. Billie ha raccontato: "Ho visto commenti del tipo: 'Come osa parlare di non voler essere sessualizzata e indossare questo'. Altri ancora dicevano 'Non mi piace perché appena ha compiuto 18 anni è diventata una putt***a. Ragazzi non posso vincere, non posso."

Billie, però, non ha intenzione di ascoltarli, nonostante certe parole la facciano soffrire: "Le persone mi dicono: 'Sei cambiata. Come osi fare quello a cui ti sei sempre ribellata?'. Io non mi sono ribellata a niente, davvero. Mi vesto come voglio, se ci sono giorni in cui mi sento bene con la mia pancia giro a pancia di fuori. Dovrei avere il diritto di farlo."

