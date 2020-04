Al via il PlayOn Fest 2020, la maratona in musica per aiutare l'OMS

Più di 65 artisti internazionali per tre giorni di musica no stop. Si tratta di PlayOn Fest 2020, il primo festival virtuale, i cui proventi andranno in beneficenza per aiutare l'Organizzazione Mondiale della Salute nella lotta al Covid-19. Dal 24 al 26 aprile, a partire dalle ore 12, verranno riproposti online i concerti degli artisti che hanno aderito all'iniziativa.

Si potranno vedere i concerti di Ed Sheeran, Coldplay, Charli XCX, Roddy Ricch, Green Day, Cardi B, Bruno Mars, Alt-J, David Guetta, BurnaBoy, Rita Ora e tanti altri. E l'unico artista italiano presente è Ghali, che proporrà il suo concerto al Forum di Milano.

Una vera e propria maratona in musica in questo momento così difficile per l'umanità intera. Perché "la musica non può essere cancellata", come recita il payoff della manifestazione.

Ecco qui tutti gli artisti che parteciperanno.