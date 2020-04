Perché la figlia di Pino Daniele è in quarantena con Michelle Hunziker e Aurora?

Michelle Hunziker, sua figlia Aurora con il fidanzato, Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste si trovano a Bergamo in quarantena. Con loro c'è anche Sara Daniele, figlia dell'indimenticabile Pino. In molti si sono chiesti perché Sara, seppur amica intima di Aurora, non è a casa sua.

A svelare il motivo di questa convivenza è la stessa presentatrice svizzera, in una recente intervista: "Quando abbiamo saputo che il Coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa. Mi dispiace solo per mia mamma, che mi manca da morire, ma per proteggerla ho preferito lasciarla nel suo appartamento. Sara, la migliore amica di Auri, si era appena trasferita a Milano. Non potevo certo lasciarla da sola". Il nucleo si sarebbe trasferito a inizi marzo, quando ancora non era stato dichiarato il lockdown in tutto il Paese.

E come mai hanno deciso di stare a Bergamo, che è la città più colpita dal Covid-19? A spiegarlo sempre Michelle: "Abbiamo deciso di restare a Bergamo perché abbiamo uno spazio esterno per le bambine e anche per senso di appartenenza: molti amici bergamaschi hanno avuto dei lutti, vogliamo dare un segnale di vicinanza". Ha poi concluso: "Quando ho visto la fila di camion militari carichi di bare per le strade ho passato due giorni a piangere. Ma non ho mai pensato di andarmene. Tomaso è bergamasco ed è molto legato alla sua terra, tanto che mi chiede sempre di trasferirci qui, sono io che resisto perché ho i miei punti di riferimento a Milano, la città dove ho sempre vissuto".