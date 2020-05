Madonna a una festa di compleanno senza mascherina, i fan la criticano: "Un comportamento irresponsabile"

Solamente pochissimi giorni fa, Madonna aveva rivelato di essere stata contagiata dal Covid-19. La popstar lo avrebbe scoperto dopo aver fatto un test, dove è risultato che la cantante ha sviluppato gli anticorpi che combattono il Coronavirus.

Ma oggi, Madonna è stata sommersa dalle critiche per un comportamento che è stato ritenuto, dai suoi followers, "altamente irresponsabile". La cantante, infatti, è andata al compleanno del fotografo e amico, Steven Klein, e alla festa nessuno indossava la mascherina o tantomeno rispettava il distanziamento sociale. E il tutto è stato ripreso tramite i social dei presenti, come lo stesso fotografo che ha postato una foto insieme a Madonna, vicini ed entrambi senza mascherina.

La festa, tra l'altro, è stata trasmessa anche su Zoom e i commenti sono stati per la maggior parte negativi. Alcuni hanno fatto notare che il comportamento di Madonna potrebbe avere un effetto negativo sui figli della cantante, ma c'è anche chi, invece, ha criticato tutti i presenti per non aver indossato la mascherina.

Madonna e Klein non hanno risposto, per ora, alle critiche.

