Coronavirus, Eros Ramazzotti pubblica la lettera di un'OSS sua fan: "Non siamo ancora fuori da niente"

La Fase 2 è iniziata da ormai dieci giorni e sin dal suo inizio, è scoppiata la polemica per alcune immagini girate sui Navigli di Milano, dove è stata vista tantissima gente, anche senza mascherine.

Eros Ramazzotti ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto dell'assembramento ma ha anche deciso di postare la lettera di una sua fan, operatrice sanitaria, che chiede a tutti di stare ancora molto attenti, perché non siamo usciti dalla situazione di emergenza.

"Io sono OSS, ed è stata dura in ospedale in questi mesi, una notte dopo l’altra" inizia il post del cantante: "Giornate interminabili, tutte quelle persone ammalate e sole, senza parenti vicino, stringevano le nostre mani con la paura negli occhi. Noi eravamo sempre lì, abbiamo messo da parte figli, genitori, per dedicarci completamente a chi al momento aveva più bisogno."

La lettera continua spiegando che chi non sta rispettando le regole non ha capito nulla di ciò che sta succedendo e che c'è ancora molto da fare: "Non hanno capito proprio niente di quello che è successo, è avvilente. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, ma vorremmo che la gente capisse la gravità della cosa. Non siamo ancora fuori da niente, c’è ancora molto da fare. Speriamo bene."