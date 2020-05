Adele e Katy Perry sono vicine di casa, ma non si sono ancora viste da quando la cantante inglese è dimagrita

Lo sapevate che Katy Perry e Adele sono vicine di casa a Los Angeles?

Lo ha svelato proprio Katy, in un'intervista a Hits Radio Breakfast, dove ha raccontato che lei e la cantante inglese si vedevano spesso perché abitavano molto vicine nella città californiana.

"Semplicemente bussa alla porta ed entra" ha spiegato la cantante di Daisies, suo nuovo singolo. Dunque, le due, ogni volta che si trovavano a Los Angeles si organizzavano per vedersi e fare due chiacchiere: "È la mia vicina di casa, si trova giusto dietro l'angolo. Abitiamo davvero vicine e siamo in rapporti amichevoli, perché ci conosciamo da un sacco di tempo."

Ma, a causa della quarantena, e anche dei numerosi impegni personali delle due cantanti, Katy non ha ancora visto Adele da quando è dimagrita più di 30 kg: "Non l'ho vista di persona da quando, sai, ha trasformato sé stessa, perché io ero impegnata e lei era impegnata. Ma mi ricordo una volta, l'anno scorso, ha bussato alla mia porta ed è entrata. Io ero in vestaglia, è stato divertente. Lei è fantastica, è davvero un persona vera."

Il dimagrimento di Adele ha fatto discutere il web, dividendo chi ha supportato la cantante, parlando di come lei si sia impegnata per tutelare la sua salute e chi, invece, ha chiesto che si parlasse della sua musica e non della sua forma fisica.

