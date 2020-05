Katy Perry cede alla fragilità: "A volte mi chiudo in macchina e piango"

Portare avanti una gravidanza in quarantena non deve essere facile. Lo sa bene Katy Perry, che sta vivendo uno dei momenti più belli per la vita di ogni donna, reclusa in casa. A farle compagnia, certo, c'è il compagno e futuro marito Orlando Bloom, ma nonostante questo lei ha bisogno di stare un po' da sola a volte. In un'intervista a Capital Breakfast, la cantante ha dichiarato: "Mi siedo nella mia macchina parcheggiata, chiudo a chiave e piango. Perché ho bisogno di spazio".

È consapevole del fatto di vivere un'esperienza magnifica, ma: "In questa fase della mia vita tutto dovrebbe sembrarmi luminoso e leggero. Invece, a volte, ho solo voglia di urlare. Piango guardando i miei piedi, piango di continuo. Molto dipende da cause ormonali, certo. Ma non è solo quello. Non sono mai stata reclusa così tanto tempo in casa. Prima ero sempre in giro". Il lockdown può fare questo effetto.

Le fragilità e le paure in gravidanza si amplificano e non importa che tu sia una star della musica, quando arrivano questi momenti bisogna farci i conti e basta. Ha anche parlato delle classiche voglie che le mamme in attesa hanno: "Tutti parlano delle voglie in gravidanza. E invece mi devo chiedere: Posso mettere a rischio la mia vita per soddisfare quella voglia? All’inizio più o meno funzionavo così: Datemi del cibo indiano o toglietevi dai piedi. Non ho mai desiderato tante spezie in vita mia".