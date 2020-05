Eros Ramazzotti sta frequentando Sonia Lorenzini?

Da quando si è separato da Monica Pellegrinelli, sono stati attribuiti molti flirt a Eros Ramazzotti. Il cantante ha sempre smentito, dicendo di essere single. Negli ultimi giorni, però, è stato fotografato con Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne.

Paparazzati dal settimanale Chi, i due erano in un maneggio bergamasco: Eros con Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i figli avuti dalla Pellegrinelli, lei, invece, con alcune amiche. Le foto mostrano molta complicità tra i due, chissà se è troppo preso per parlare di un flirt o se sta già sbocciando l'amore.

La ex tronista, che è tornata single da poco, dopo aver convissuto con Federico Piccinato, ha dichiarato: "Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata."

"Ma come hanno fatto a farci le fotografie? Non ci saranno le foto del bacio tra me e Eros…" ha detto poi.

Se son rose, fioriranno...

