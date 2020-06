Morto Chris Trousdale, membro della teen band Dream Street: aveva solo 34 anni

“È stato una luce per tantissime persone”: è questo l'ultimo saluto sui social a Chris da parte della sua manager Amanda Stephan. L'ex bambino prodigio e uno dei membri fondatori della boy band Dream Street è venuto a mancare lo scorso 2 giugno all'età di 34 anni.

"È a malincuore che confermiamo la morte di Chris Trousdale, il 2 giugno 2020, di una malattia non resa nota. È stato una luce per tantissime persone e mancherà fortemente alla sua famiglia, agli amici e ai fan di tutto il mondo. Sebbene sia come se Chris appartenga un po' a tutti noi, la famiglia chiede che si rispetti la loro privacy in questi giorni di lutto. Se desideraste fare una donazione in suo onore fatelo all'Aspca” (associazione in difesa degli animali).

Chris mosse i suoi primi passi da artista a Broadway negli spettacoli "I miserabili" e "The sound of music". Nel 1999 arriva il successo del grande pubblico con la band Dream Street, fino al suo scioglimento, avvenuto nel 2002.

Nel 2012, dopo anni di inattività, partecipò a The Voice, storica edizione con giudici come Christina Aguilera e Adam Levine. Non superò le audizioni, ma continuò a fare musica fino alla scorsa estate.

Nonostante non sia stata resa nota la causa del decesso, il suo ex compagno di band McCartney ha dichiarato: "Mi fa male sapere che Chris Trousdale, mio vecchio amico che risale ai primi passi nell'industria musicale è morto a causa di complicazioni di Covid-19".