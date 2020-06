Emma Marrone è tornata in studio: nuova musica in arrivo?

Emma Marrone è tornata in studio e lo ha annunciato, mandando in visibilio tutti i suoi fan, tramite una foto postata sul suo profilo Instagram.

La cantante condivide spesso momenti della sua vita con i suoi followers, dalla vita in quarantena fino al ritorno in Salento dai genitori. Ma ora ha voluto anche mostrare il suo graduale ritorno alla normalità.

Pare, dunque, che sia in arrivo nuova musica dalla cantante pugliese, la cui foto ha ricevuto il like non solo dai suoi numerosissimi fan. Infatti, nello scatto, sotto il quale Emma scrive: "Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio" si possono vedere anche i like di Alessandra Amoroso, Fedez, Tommaso Paradiso, Luca Carboni, Cesare Cremonini, Michele Bravi, Giuliano Sangiorgi e anche Gianni Morandi.

Visualizza questo post su Instagram Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Giu 2020 alle ore 6:50 PDT

Ma Emma ha mandato qualche indizio anche nelle sue stories, dove ha postato una sua foto con scritto: "Poi vi racconto. Intanto brindo. Alla vita sempre."

Anche voi non vedete l'ora di scoprire cosa bolle in pentola per Emma?

