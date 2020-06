Federico Rossi e Paola Di Benedetto finalmente sono di nuovo insieme

Finalmente Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono potuti riabbracciare!

La separazione dei due era iniziata con la partecipazione della vicentina al Grande Fratello VIP, che poi è arrivata a vincere. Dopo la fine del reality, però, l'Italia era in lockdown e, dunque, Fede e Paola non si erano potuti rivedere. Ma, finalmente, il momento dell'incontro è arrivato e i due fidanzati hanno condiviso la loro gioia con i fan.

Infatti, entrambi hanno postato delle dolcissime foto insieme. Federico ha scritto sotto lo scatto: "Non sono mai riuscito a fare finta di niente con te" e Paola ha risposto: "Sì tutto bello, ma questo pezzo lo facciamo uscire o no?", parole che hanno incuriosito i fan, che si aspettano già della musica da Federico, a pochissimo tempo dalla fine dell'avventura del duo Benji & Fede.

Visualizza questo post su Instagram Non sono mai riuscito a fare finta di niente con te ❤️ Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: 3 Giu 2020 alle ore 11:40 PDT

Ma anche Paola ha condiviso una foto insieme al suo fidanzato, scrivendo: "E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il pù nascosto… nemmeno sulla Luna." E lo scatto non è piaciuto solo alle migliaia di fan della coppia, ma anche a una conoscenza dei due, Bella Thorne, la fidanzata di Benjamin Mascolo che, taggando il fidanzato, ha commentato: "Voglio questo per noi."

Infatti, purtroppo, Bella e Benji non si sono ancora potuti vedere, dato che la Thorne vive negli USA.