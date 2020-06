Rovazzi sul Covid19: "Se mi dicono che non esiste, impazzisco: mio nonno è morto a causa sua"

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Rovazzi è tornato a parlare dell'esperienza con il Covid e della dolorosa perdita del suo amato nonno.

Il cantante ha parlato di quanto siano stati difficili i mesi in cui ha combattuto contro cose orribili, come la situazione nelle RSA, ma di non aver voluto denunciare pubblicamente i fatti per rispetto di suo nonno.

Poi il cantante aggiunge: "Con i giorni ho capito che cercare il colpevole per una cosa imprevedibile come questa non era utile. E quando qualcuno dice che il coronavirus non esiste lo prendo di petto. Impazzisco. Ho vissuto una tragedia da vicino". E su questo stesso punto fa anche riferimento ai fatti di cronaca, chiedendosi perché le autorità abbiano consentito il corteo dei gilet arancioni.

Nella stessa intervista Rovazzi rivela anche che questa per lui sarà un'estate diversa. Per gli eventi drammatici che ha vissuto negli scorsi mesi, non se la sente di lanciare nuova musica. Non sarebbe allegra e sincera come sempre.

