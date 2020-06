Lizzo lancia un potente messaggio contro il bodyshaming: "Guarda il tuo corpo, non il mio"

Lizzo è sempre scesa in campo per combattere il bodyshaming e il cyberbullismo e, anche questa volta, ha deciso di lanciare un potente messaggio tramite Tik Tok, social network usato soprattutto dai giovanissimi, in modo da avere un'importante rilevanza sociale.

La cantante ha pubblicato sul social un Tik Tok dove si allena duramente e rivolge alcune parole ai cosiddetti "fat shamer", persone che spesso l'hanno offesa per il suo aspetto fisico. E Lizzo ha deciso di non scendere più a compromessi e di dire ciò che pensa.

Nel video, Lizzo si sta allenando in palestra e in casa e il voice over lancia davvero un messaggio importantissimo: "Mi sono allenata costantemente negli ultimi cinque anni. E può essere una sorpresa per tutti voi che non stia lavorando per avere il vostro tipo di corpo ideale. Mi sto allenando per avere il mio tipo di corpo ideale. E sai che tipo è? Non sono i f*****i affari tuoi, perché sono bella, sono forte, faccio il mio lavoro e continuo a fare il mio lavoro."

E continua: "Quindi la prossima volta che vai da qualcuno solo per giudicarlo, sia che beva frullati di cavolo o che mangi hamburger, che si alleni oppure no, che ne dici di pensare al tuo f*****o te stesso e preoccuparti del tuo dannato corpo? Perché la salute non è solo determinata da come ci si presenta all'esterno. La salute è anche ciò che accade all'interno. E molti di voi hanno bisogno di fare una f*****a pulizia al loro intero. Namaste, buona giornata."

@lizzo if you’re not a fat shamer... keep scrolling... ok now that all the fat shamers are here ‍♀️✨ ♬ Buttercup - Jack Stauber

Brava, Lizzo!

