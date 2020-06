Asia Argento smentisce la storia dei pugni a Morgan: "È un malato di mente!"

A distanza di qualche giorno dall'intervista in cui Morgan accusava Asia Argento di averlo picchiato più volte nel sonno ai tempi della loro relazione, l'attrice replica senza mezze misure.

«Asia Argento mi picchiava durante il sonno. Nella notte mi tirava i pugni in faccia», aveva dichiarato il cantautore in una intervista rilasciata all’Huffington Post.

Ma Asia, come ormai siamo abituati a vedere, non ha perso tempo e ha rispedito le accuse all'ex compagno. Ospite del programma "Live Non è la D’Urso", l'attrice ha smentito categoricamente le parole di Marco Castoldi, definendolo un "matto che ha bisogno di disintossicarsi".

Asia ha raccontato: «L’ho lasciato 14 anni fa, io e mia figlia [Anna Lou, 18 anni] siamo scappate dalle sue grinfie. Lui è un matto, uno che fa una pagliacciata come quella di Sanremo è matto. Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi, e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano delle telecamere perché altrimenti alimentiamo la sua pazzia».

