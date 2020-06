Baby K e Chiara Ferragni insieme, cosa stanno organizzando? "Manca pochissimo"

Cosa fanno Chiara Ferragni e Baby K insieme? Molto probabilmente lo scopriremo prestissimo, almeno secondo quanto dichiarato dalla cantante di Buenos Aires.

Le due si erano viste e scattate una foto insieme circa un mese fa e Baby K aveva condiviso lo scatto sui suoi profili social, dove aveva scritto: "É tutto negli occhi. Ieri sono stata con la bellissima Chiara Ferragni. Something special is coming."

Oggi, invece, la cantante ha condiviso una brevissima clip dove possiamo vederla insieme alla Ferragni. Baby scrive: "Chiara, che faccio, spoilero? Manca pochissimo" e non manca il commento dell'influencer: "Vai Baby!"

Sotto la foto, in tantissimi si chiedono se il progetto in cui è coinvolta Chiara sia il nuovo singolo di Baby K, giusto in tempo per l'estate e in cui, presumibilmente, la Ferragni sarà protagonista del videoclip.

Visualizza questo post su Instagram @chiaraferragni che faccio spoilero? Manca pochissimo... Un post condiviso da Baby K (@babykmusic) in data: 18 Giu 2020 alle ore 3:00 PDT

Anche voi non vedete l'ora di scoprire cosa bolle in pentola?

