Lady Gaga adotta il look “no pants”: paparazzata in giro senza pantaloni

Lady Gaga è sempre molto attenta alle nuove tendenze della moda: sarà per questo che ha adottato subito il “no pants look”, il nuovo outfit che sta spopolando e che consiste nell’indossare dei pantaloni cortissimi, talmente corti che sembra proprio di non avere nulla sotto.

La popstar è stata paparazzata mentre era in giro ad Hollywood con il fidanzato Michael Polansky: i due hanno preso un caffè shakerato e poi hanno fatto una passeggiata. Lady Gaga indossava una felpa rosa abbinata alle sneakers ma sotto non aveva i pantaloni. Qualcosa si intravede, ma non si capisce se si tratta di un costume oppure di shorts davvero cortissimi. Sul viso, però, la cantante indossava la mascherina, così come il suo fidanzato. La loro storia d’amore, insomma, sembra andare davvero molto bene.

Sta andando bene anche l’ultimo singolo di Lady Gaga, Rain On Me, brano realizzato insieme all’amica Ariana Grande che, guarda caso, ama molto il look “no pants”. Forse Stefani si è ispirata a lei per questo originale outfit? Chissà, di certo ai fan piace anche con questo abbigliamento.