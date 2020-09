Elettra Lamborghini si sfoga su Instagram: “Siete serpi”

Elettra Lamborghini non le manda a dire e rispedisce al mittente le accuse di chi non crede che stia rispettando le norme anti-covid.

Dopo aver trascorso una giornata a Gardaland per registrare un programma, la cantante bolognese è stata presa di mira sui social network venendo additata di infischiarsene delle misure imposte per limitare il contagio da coronavirus.

Così, attraverso una Storia su Instagram la nipote d’arte ha replicato a muso duro: “Che nessuno si permetta di dire niente – ha tuonato - perché io sto registrando un programma e ho avuto tutto il tempo la mascherina sul viso. Non ho fatto foto con nessun fan né con nessuno. Tutte le persone che fanno parte dell’entourage e che sono all'interno del programma hanno fatto il tampone stamattina. Che nessuno fiati”.

Come se non bastasse la 26enne, reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, classificatosi all'ultimo posto all'Ariston ma diventato un vero tormentone radiofonico, ha rincarato la dose con altre Stories nelle quali ha aggiunto: “Non permettetevi di parlare se non sapete le cose. Io ho già fatto tampone e sierologico e sono negativa, grazie a Dio! Mi sposo a brevissimo ed è nel mio interesse non avere contatti con nessuno in questo periodo. Proprio per una questione di sicurezza… ormai sembra diventato il Grande Fratello, con tutti questi occhi puntati addosso da puri infami!!! Questo coronavirus vi ha reso cattivi da fare schifo, io fossi in voi mi vergognerei ed andrei a pregare in Chiesa per quanto siete sporchi e brutti dentro”.

Il prossimo 6 settembre, infatti, Elettra Miura Lamborghini convolerà a nozze sul lago di Como con il compagno, il deejay olandese Afrojack (al secolo Nick van de Wall).

Dopo aver annullato i suoi concerti estivi in Puglia poiché non potevano essere garantite le misure di distanziamento, l’ex presentatrice di Ex on the beach Italia si è trasformata improvvisamente in paladina della salute pubblica: “A tutte le persone con cui sto avendo a che fare sto richiedendo il tampone e sierologico. Addirittura la settimana prossima al mio addio al nubilato – ha concluso, sempre su Instagram - ho richiesto a tutte le mie amiche di presentarsi con gli esiti. In più nel resort che ci ospiterà ho richiesto di fare i tamponi e il test sierologico a tutto lo staff. Uguale al mio matrimonio”.

